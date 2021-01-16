Пожар в Гирканском национальном парке локализован

БАКУ /Trend/ - Пожар в высокогорной местности Гирканского национального парка на территории Астаринского района локализован.

Об этом сказала пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, сообщает Trend.

"Согласно данным, полученным от местных структур, несмотря на то, что пожар в горной местности вызвал определенные трудности с его тушением, уже локализован", - сказала Ибрагимова.

Представитель министерства отметила, что продолжаются срочные меры по тушению пожара и предотвращению его распространения на другие территории.

(Автор: Ильхама Исабалаева Редактор: Наталья Кочнева)