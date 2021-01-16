Пожар в Гирканском национальном парке локализован
БАКУ /Trend/ - Пожар в высокогорной местности Гирканского национального парка на территории Астаринского района локализован.
Об этом сказала пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, сообщает Trend.
"Согласно данным, полученным от местных структур, несмотря на то, что пожар в горной местности вызвал определенные трудности с его тушением, уже локализован", - сказала Ибрагимова.
Представитель министерства отметила, что продолжаются срочные меры по тушению пожара и предотвращению его распространения на другие территории.
(Автор: Ильхама Исабалаева Редактор: Наталья Кочнева)
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