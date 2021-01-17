Продолжается тушение пожара в Гирканском национальном парке в Астаре
БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана продолжает принимать меры по тушению пожара в Гирканском национальном парке в Астаринском районе.
Как сообщили Trend в воскресенье МЧС, сложность местного рельефа и неблагоприятные погодные условия чинят препятствия работам по ликвидации пожара. Тем не менее предпринимаются необходимые меры для предотвращения распространения огня на более обширную территорию.
Следует отметить, что к тушению пожара были привлечены соответствующие силы МЧС, в том числе самолет-амфибия "BE-200ÇS" авиационного отряда.
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