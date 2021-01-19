Пожар в Гирканском национальном парке потушен
БАКУ /Trend/ - Пожар в Гирканском национальном парке на территории Астаринского района потушен, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС.
По предварительным данным, в результате пожара сгорели сухие деревья и кустарники на площади 100 га.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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