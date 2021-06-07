Из-за аварии на магистральном водопроводе приостановлена подача воды в Кюрдамир

БАКУ /Trend/ - Из-за аварии на магистральном водопроводе Кюлюллю – Кюрдамир приостановлена подача воды в Кюрдамир.

Как сообщили в понедельник Trend в ОАО «Азерсу», в связи с аварией возникли перебои в обеспечении питьевой водой города Кюрдамир, а также сел, расположенных вдоль водопровода. Ведутся работы для устранения последствий аварии.

ОАО «Азерсу» приносит извинения абонентам за доставленные неудобства.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)