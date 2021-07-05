Члены армянской диверсионной группы дают показания в суде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям пятого июля продолжается процесс над членами террористической вооруженной группировки, состоящей из граждан Армении - Карапетяна Рафика Робертовича, Голаяна Гургена Ованнесовича, Тадевосяна Грайра Сержевича, Малояна Вагаршака Мерожановича, Егиазаряна Сасуна Сейрановича, Варданяна Арсена Араиковича, Бахрикяна Вахагена Эдиковича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Диланяна Армена Вазгеновича, Мартоняна Манука Ованесовича, Анбарданяна Мелсома Карапетовича, Микаэляна Андраника Вазгеновича и Григоряна Феликса Аршаковича.

Как сообщает в понедельник Trend, заседание проходит под председательством судьи Азада Меджидова.

Обвиняемые дают показания на процессе.

Согласно обвинению, подсудимые незаконно приобретали огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства и создавали нелегальные вооруженные формирования.

Вооруженная группа из 13 человек незаконно пересекла государственную границу Азербайджана 17 ноября 2020 года и заняла позиции в лесном массиве на территории поселка Гадрут Ходжавендского района.

До 13 декабря прошлого года члены группы вели подрывную деятельность, совершали нападения на отдельных лиц, организовали взрывы, пожары, предприняли другие террористические действия, угрожающие жизни и здоровью людей, в целях нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения или оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти Азербайджана, либо международными организациями.

На процессе было заявлено о том, что если в ходе судебного следствия вина обвиняемых будет доказана, то они могут быть приговорены к лишению свободы на срок от 14 до 20 лет или к пожизненному заключению.

Отметим, что ранее было завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении разоруженных в результате антитеррористической операции СГБ 13 декабря 2020 года членов армянских вооруженных формирований, которые после объявления о прекращении огня, оговоренного подписанным Азербайджаном, Россией и Арменией 10 ноября 2020 года трехсторонним заявлением, незаконно и тайно проникнув на азербайджанскую территорию, совершили террористическо - подрывные и другие преступные действия против военнослужащих и мирных жителей Азербайджана.

Как сообщалось ранее, расследование уголовного дела в отношении 14, а затем еще 13 членов вооруженного формирования было завершено и направлено в суд для рассмотрения вместе с утвержденным обвинительным заключением.

Следствие по уголовному делу, возбужденному в связи с вышеуказанными фактами в отношении 13 членов незаконного вооруженного формирования по статьям 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного Кодекса АР, было завершено и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем генерального прокурора Азербайджана, направлено для рассмотрения в суд.

(Автор: Самир Али. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)