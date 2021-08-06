Пожар в Агсуинском районе локализован (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Пожар, возникший на территории высокогорного села Гагали Агсуинского района, локализован.

Как сообщили в пятницу Trend в МЧС Азербайджана, продолжаются меры по полному тушению пожара.

К тушению пожара привлечены силы Государственной службы пожарной охраны, Войск гражданской обороны, вертолет авиационного отряда, сотрудники Центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов, а также местные жители.

(Перевод: Турал Гараджаев)