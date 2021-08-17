Пожар в Агсуинском районе перекинулся на лесополосу (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Начавшийся вчера на территории Агсуинского района пожар перешел на лесополосу.

Как передает во вторник Trend, в частности расширилась охваченная огнем площадь в селе Биджо.

В целом полностью сгорело свыше 1500 гектаров, на территории села сгорели ореховые деревья, тутовники и другие деревья, которым было свыше 100 лет. Огонь уже перекинулся на лесополосу близ села.

На территорию привлечены пожарные расчеты Агсуинского, Кюрдамирского, Гаджигабульского, Шамахинского и Исмаиллинского районов.

Сильный пожар на территории села Биджо в настоящее время продолжается.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @GuleliyevSamir