В Агсуинском районе начался пожар

БАКУ /Trend/ - В труднодоступной горной местности вблизи села Хаджман Агсуинского района начался пожар, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Отмечается, что на территории в 4 гектара горит сухая трава и кустарники.

Подразделения Госслужбы пожарной охраны МЧС и личный состав войск гражданской обороны привлечены к тушению пожара. В настоящее время продолжаются оперативные и неотложные меры по тушению огня.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)