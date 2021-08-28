Пожар на территории Гызылагаджского заповедника потушен

БАКУ /Trend/ - Пожар, вспыхнувший 27 августа на территории Гызылагаджского государственного природного заповедника в поселке Балыгчылар города Лянкяран, потушен, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МЧС.

В результате сгорели сухая трава и кустарник на площади 30 га.

В тушении пожара были задействованы подразделения Государственной противопожарной службы МЧС, личный состав войск гражданской обороны, сотрудники Службы спасения особого риска и Южного регионального центра министерства.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)