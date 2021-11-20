Каких-либо последствий в результате землетрясения в Шамахы не зафиксировано - ИВ

БАКУ /Trend/ - Каких-либо последствий в результате сегодняшнего землетрясения в Шамахы не зарегистрировано.

Как передает в субботу Trend, об этом говорится в сообщении Исполнительной власти (ИВ) района.

"Нашими сотрудниками никаких последствий пока не зафиксировано", - отмечается в сообщении ИВ.

Напомним, что сегодня в 16:46 по местному времени в 20 километрах к югу от сейсмологической станции на территории Шамахинского района произошло землетрясение. Очаг землетрясения находился на глубине 42 километров, магнитуда подземных толчков составила 5,1. Подземные толчки ощущались до 5 баллов в эпицентре и до 3-4 баллов - в прилегающих районах.