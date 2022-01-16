В Мингячевире взрыв вызвал пожар в одном из домов
МИНГЯЧЕВИР /Trend/ - В Мингячевире произошел взрыв в здании в результате утечки газа.
Как сообщает местное бюро Trend, инцидент произошел в одном из зданий на улице Ахундова. В результате взрыва рухнула крыша здания и загорелся дом.
На место происшествия прибыли пожарные силы МЧС Азербайджана.
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