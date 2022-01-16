В Мингячевире взрыв вызвал пожар в одном из домов

МИНГЯЧЕВИР /Trend/ - В Мингячевире произошел взрыв в здании в результате утечки газа.

Как сообщает местное бюро Trend, инцидент произошел в одном из зданий на улице Ахундова. В результате взрыва рухнула крыша здания и загорелся дом.

На место происшествия прибыли пожарные силы МЧС Азербайджана.