Стали известны новые подробности убийства 4-летней девочки в Баку

БАКУ /Trend/ - В Баку задержан мужчина, совершивший убийство 4-летней девочки и выбросивший ее тело в колодец глубиной 10 метров.

В ответ на запрос Trend во вторник в Генеральной прокуратуре Азербайджана сообщили, что по данному факту прокуратурой Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК Азербайджана.

Было отмечено, что в качестве подозреваемого задержан сосед потерпевшей Мехман Мансуров, 1990 года рождения. Расследование продолжается.

Напомним, что 31 января в прокуратуру Хазарского района поступила информация о пропаже 4-летней Марьям Гусейнли. В результате поисков тело девочки было обнаружено в колодце.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)