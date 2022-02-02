Ирану возвращен флаг, оказавшийся на территории Азербайджана - ГПС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 февраля на служебной территории погранотряда "Лянкяран" Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана пограничный наряд обнаружил государственный флаг Ирана, занесенный порывом сильного ветра, сообщили Trend в ГПС.

Как отметили в Госпогранслужбе, иранский флаг был доставлен в погранотряд, а иранская сторона была незамедлительно проинформирована об инциденте на уровне пограничного представительства.

2 февраля государственный флаг Ирана был передан иранским пограничникам в соответствии с соблюдением необходимых норм и в духе взаимного уважения, говорится в сообщении ГПС Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)