В Зардабском районе сгорел жилой дом, есть погибшие
БАКУ /Trend/ - В результате пожара в одноэтажном жилом доме общей площадью 180 квадратных метров в селе Чаллы Зардабского района сгорели легковоспламеняющиеся конструкции.
Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, в результате пожара пострадал один человек.
Также при осмотре места происшествия были обнаружены тела Ахмедовой Парваны Керим гызы (1993 г.р.) и Ахмедли Гулаи Парвин гызы (2013 г.р.).
Пожар был потушен, а близлежащие строения защищены от огня.
В связи с инцидентом проводится расследование.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Магнетизм и сакральное исполнение объединили музыкантов из Азербайджана, Германии и России (ФОТО/ВИДЕО)
Лента новостей
Известные путешественники провели пресс-конференцию по итогам поездки в Карабах и Восточный Зангезур (ФОТО)
Помощник Президента Азербайджана встретился с зарубежными путешественниками, посетившими освобожденные территории страны (ФОТО)
Открытие Зангезурского коридора поможет наладить прямую связь между Азербайджаном и Европой - основатель туркомпании
Магнетизм и сакральное исполнение объединили музыкантов из Азербайджана, Германии и России (ФОТО/ВИДЕО)
Конфедерация предпринимателей Азербайджана обеспечивает активное взаимодействие местного бизнеса с иностранным (ВИДЕО)
Депутат Севиль Микаилова примет участие в мероприятиях в Израиле, посвященных Ходжалинскому геноциду
В Азербайджане сведения о банковских счетах налогоплательщиков будут представляться в налоговый орган