В Зардабском районе сгорел жилой дом, есть погибшие

БАКУ /Trend/ - В результате пожара в одноэтажном жилом доме общей площадью 180 квадратных метров в селе Чаллы Зардабского района сгорели легковоспламеняющиеся конструкции.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, в результате пожара пострадал один человек.

Также при осмотре места происшествия были обнаружены тела Ахмедовой Парваны Керим гызы (1993 г.р.) и Ахмедли Гулаи Парвин гызы (2013 г.р.).

Пожар был потушен, а близлежащие строения защищены от огня.

В связи с инцидентом проводится расследование.