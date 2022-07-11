Пожар в Шабране потушен - МЧС

БАКУ /Trend/ - Пожар, вспыхнувший на открытой местности у села Агалыг Шабранского района, потушен благодаря оперативным мерам, принятым министерством по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили Trend в МЧС, в результате пожара, по предварительным данным, сгорело около 40 гектаров посевных площадей и кустарник на площади 15 гектаров. Удалось предотвратить распространение огня на другие посевные площади, лесные массивы, объекты общепита и коммуникации.

В тушении пожара были задействованы силы гражданской обороны, личный состав Службы спасения особого риска и Северного регионального центра МЧС, сотрудники Центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов, соответствующая техника Исполнительной власти Шабранского района.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)