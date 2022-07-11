МЧС распространило информацию в связи с лесным пожаром в Хачмазе

БАКУ /Trend/ - На короткий номер 112 горячей линии министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре в лесном массиве близ села Музаффароба Хачмазского района. На место происшествия незамедлительно прибыли подразделения Государственной противопожарной службы МЧС. Об этом сообщили Trend в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в связи с ветреной погодой площадь пожара расширилась. В этой связи в работах по тушению огня был задействован личный состав сил гражданской обороны, Службы спасения особого риска и Северного регионального центра МЧС, сотрудники центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов и соответствующая техника Исполнительной власти Хачмазского района.

В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)