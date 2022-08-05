Скончался азербайджанский военнослужащий, получивший тяжелые травмы в Лачине

БАКУ /Trend/ - Скончался рядовой азербайджанской армии Алиев Таир Чингиз оглу, получивший 5 августа тяжелые травмы в результате падения обломка скалы в Лачинском районе, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Отметим, что в Лачинском районе на военнослужащих срочной военной службы азербайджанской армии рядовых Худиева Самира Самед оглу и Алиева Таира Чингиз оглу, выполнявших служебное боевое задание на труднопроходимой местности, упал обломок скалы.

Худиев скончался на месте от полученных травм. Состояние Алиева, получившего различные телесные повреждения, оценивалось как тяжелое.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)