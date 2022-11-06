В Хызинском районе обнаружены военные боеприпасы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию МЧС Азербайджана «112» поступила информация об обнаружении военных боеприпасов вблизи населенного пункта Гилязи Хызинского района.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на МЧС, в связи с полученной информацией к разминированию была немедленно привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска министерства.

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов были приняты надлежащие меры безопасности. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены следующие боеприпасы: 7 единиц 100-мм танковых снарядов, 3 единицы 120-мм пушечных снаряда, 2 авиабомбы ТАБ-50, 1 авиабомба ТАБ-7, 21 82-мм танковых снарядов, 5 76-мм пушек, 10 100-мм пушек, 3 85-мм пушек, 1 120-мм гранатомет, 1 снаряд «Град» (2 мотора), 3 1 ручная граната Ф-1, 2 противопехотные мины ПОМЗ-2 и противогазовый уголь.

Боеприпасы вывезены из района для обезвреживания специалистами группы Службы спасения особого риска.

Других опасных или подозрительных предметов в ходе досмотра на месте происшествия и прилегающей территории не обнаружено.