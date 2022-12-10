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50 человек эвакуированы из-за пожара в жилом комплексе в бакинском поселке

Происшествия Материалы 10 декабря 2022 11:29 (UTC +04:00)
50 человек эвакуированы из-за пожара в жилом комплексе в бакинском поселке

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БАКУ /Trend/ - Сегодня утром на "горячую линию 112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в жилом комплексе "Гобу Парк 2" в поселке Мушфигабад Гарадагского района Баку.

Согласно информации, предоставленной в субботу министерством в ответ на запрос Trend, по вызову были немедленно привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и спасательной службы особого риска.

При оценке оперативных условий на месте происшествия было установлено, что возгорание возникло в электрощите в десятиэтажном жилом доме. Силами МЧС было эвакуировано 50 человек. Благодаря оперативному вмешательству пожар удалось потушить в кратчайший срок.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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