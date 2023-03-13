Стало известно состояние пострадавших в результате перестрелки в Насиминском районе Баку (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Стало известно состояние пострадавших, получивших ранения в результате перестрелки в Насиминском районе Баку.

Об этом сообщили в понедельник в ответ на запрос Trend в Клиническом медицинском центре.

В сообщении отмечается, что лечение Тамерлана Гусейнова 1983 года рождения, получившего огнестрельное ранение в результате вооруженного инцидента, продолжается в отделении травматологии Клинического медицинского центра, а Фагана Рагимли 2002 года рождения, - в хирургическом отделении. Состояние обоих раненых оценивается как стабильное.

Напомним, что 10 марта на территории Насиминского района Баку произошла перестрелка. В результате инцидента два человека - Фаган Рагимли и Тамерлан Гусейнов, получили огнестрельные ранения. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией, были задержаны трое подозреваемых в совершении преступления.

(Перевод: Фидан Мустафаева)