В Баку произошел пожар в многоэтажном жилом доме (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице М. Джалал в 9-м микрорайоне Бинагадинского района города Баку.

Как сообщили Trend в пресс-службе МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны министерства.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных пожар, возникший в электрощите жилого дома, был потушен в короткие сроки, и было предотвращено его распространение. Также были эвакуированы жители из задымленного здания.

В результате пожара сгорел электрощит, находящийся на стене у лестничной клетки на втором этаже девятиэтажного дома, и 4 п.м. кабеля.

В ходе инцидента силами МЧС были эвакуированы 17 жителей дома, в том числе 5 детей.