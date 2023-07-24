Глава ИВ Баку прибыл на место пожара в Хатаинском районе (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов прибыл на место пожара в Хатаинском районе.
Как передает Trend, глава ИВ поделился мнением о причине пожара с журналистами.
"Не хочу сказать, что это явление из-за глобального потепления. Причины пожара станут известны только после проведения экспертизы",- сказал Азизов.
Отметим, что пожар произошел на заросшей камышом открытой местности, где находятся также бытовые отходы, в районе улицы Сулеймана Ахмедова Хатаинского района города Баку. На место происшествия привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны министерства.
В настоящее время пожар локализован, ведутся работы по полному тушению пожара.