Ахмед Ахмедов, обвиняемый в убийстве пятерых членов своей семьи в Баку, помещен в психиатрическую больницу

БАКУ /Trend/ - Ахмед Ахмедов, обвиняемый в убийстве пятерых членов своей семьи, был помещен в Республиканскую психиатрическую больницу.

Как сообщает в среду Trend, по решению суда он был доставлен в закрытое медицинское учреждение с целью установления его психического заболевания.

А.Ахмедов будет содержаться в больнице 20 дней, после чего будет дано заключение о его психическом состоянии.

Данная процедура является стандартной. Это не означает, что А.Ахмедов избежит наказания. Какое именно наказание ждет А.Ахмедова станет известно после окончательного решения суда.

Отметим, что были установлены обоснованные подозрения в том, что 13 февраля Ахмед Ахмедов (1999 года рождения) в ходе возникшей ссоры убил отца, мать и малолетнего брата, а ранее - сестру Эльмиру Ахмедову (1997 года рождения) и ее малолетнюю дочь, проживающих по другому адресу.

По данному факту в Хатаинской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью) и 120.2.7 (убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Решением прокуратуры Ахмед Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

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