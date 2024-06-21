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В результате взрыва боеприпасов в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA

Происшествия Материалы 21 июня 2024 11:39 (UTC +04:00)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - 21 июня на освобожденной от оккупации территории Джебраильского района произошел взрыв боеприпасов.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с инцидентом, министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура и Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) распространили совместное заявление.

"В результате взрыва, произошедшего в процессе разминирования территории, погиб сотрудник Агентства Исаев Рагиф Депутат оглу (1980 года рождения). Сотрудники, получившие в ходе инцидента телесные повреждения различной степени тяжести, были эвакуированы в районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время место происшествия осматривают сотрудники прокуратуры. По данному факту в прокуратуре Джебраильского района проводится расследование", - говорится в совместном заявлении ведомств.

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