В селе Мехдили произошел взрыв мины, пострадал сотрудник ANAMA

БАКУ/ Trend/ - В селе Мехдили Джебраильского района Азербайджана произошел взрыв мины, сообщает Trend со ссылкой на Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

Инцидент произошел, когда сотрудник агентства Гейдар Али оглу Ханкишиев, 1991 года рождения, подорвался на противопехотной мине во время выполнения служебных обязанностей.

В результате взрыва Ханкишиеву ампутировали правую ногу в области щиколотки. Пострадавший был немедленно эвакуирован в районную больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.