Молдова, как председатель ГУАМ, намерена поставить вопрос урегулирования карабахского конфликта на ГА ООН

4 января 2018 18:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Молдова, как председатель ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие) в 2018 году, намерена на следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН выдвинуть коллективную резолюцию «О затяжных конфликтах в зоне ГУАМ и их последствиях для мира, безопасности и развития», говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

Молдова также огласила приоритеты в период председательства, среди которых выделила стремление обеспечить функционирование зоны свободной торговли ГУАМ и превратить организацию в платформу, благоприятную для инвестиций.

Приоритеты страны в сфере экономики также включают в себя активизацию взаимодействия в таких ключевых областях, как транспорт, энергетика, энергетическая безопасность и туризм в соответствии с Планом действий ГУАМ по развитию секторальных отношений, реализацию существующего транспортного и транзитного потенциала ГУАМ, а также Концепции развития транспортного коридора ГУАМ, в связи с чем будет разработан соответствующий план действий.

Отмечается, что во время своего председательства в ГУАМ Молдова также намерена укрепить и расширить международное сотрудничество в формате ГУАМ +, в частности с Европейским союзом (ЕС) и ОБСЕ, содействовать конструктивному диалогу с такими партнерами, как США, Япония и страны Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия).

Формат ГУАМ был создан постсоветскими странами в 1997 году в ходе саммита глав государств Европейского союза в Страсбурге. В 1999 году к этому формату присоединился Узбекистан, но покинул его через четыре года. В 2006 году на первом саммите этого формата в Киеве было принято решение об объявлении ГУАМ международной организацией с новым названием - Организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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