Военная операция, которую начнет азербайджанская армия, приведет к полному разгрому ВС Армении - замминистра

26 марта 2018 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Военная операция, которую начнет азербайджанская армия, приведет к полному разгрому ВС Армении и обернется неизбежной трагедией армянского народа. Об этом сказал заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев, комментируя последнее интервью начальника Генштаба ВС Армении Мовсеса Акопяна.

Замминистра отметил, что, делая подобные безответственные заявления, руководство армянских вооруженных сил продолжает обманывать армянский народ, который утратил веру в будущее.

«Всем известно, что в одном из своих выступлений президент Армении Серж Саргсян для того, чтобы оправдать свою безуспешность признался, что в ходе апрельских боев они воевали вооружениями и техникой, произведенной в 80-х годах прошлого века», - отметил Велиев.

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