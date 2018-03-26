Захватническая Армения препятствует проведению оценочных миссий на оккупированных территориях Азербайджана - министр

26 марта 2018 17:42 (UTC+04:00)

ГУБА /Trend/ - Захватническая Армения создает препятствия для проведения оценочных миссий на оккупированных территориях Азербайджана. Об этом сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев, во время выступления на церемонии открытия отреставрированной бани в Губе, относящейся к XIX веку.

Министр отметил, что исторические архитектурные памятники на оккупированных территориях Азербайджана разрушаются. «Потому что Армянские агрессоры разрушают эти памятники, присваивают их, меняют их даты. К большому сожалению, мы не можем ничего предпринять в связи с этим вопросом. Естественно, после восстановления территориальной целостности Азербайджана мы серьезно займемся этими делами», - отметил Гараев.

Министр добавил, что, невзирая на это, Азербайджан поднимает эти вопросы перед международной общественностью. «Мы обратились в связи с прибытием в Азербайджан оценочных миссий, однако захватническая Армения всячески препятствует осуществлению этих миссий», - сказал Гараев.

Отметим, что эта баня имеет собственную историческую ценность. Здание бани, построенное в XIX веке из красного кирпича, венчает большой купол, который позволял поддерживать в помещении нужную температуру и влажность, а вода в баню подавалась из находящегося под зданием колодца, а позже из городского водопровода. До 1985 года баня использовалась по прямому назначению и служила главным местом отдыха губинцев. Теперь же эта жемчужина восточной архитектуры охраняется государством.

(Автор: Джани Бабаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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