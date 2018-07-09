ОБСЕ проведет на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении очередной мониторинг

9 июля 2018 10:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, десятого июля на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, распространенном в понедельник, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Саймон Тиллер и руководитель группы планирования высокого уровня (ГПВУ) полковник Владимир Минарик.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Огнйен Йович и представитель ГПВУ полковник-лейтенант Ральф Боссхард.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

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