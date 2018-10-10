Приверженность принципам ОБСЕ и международного права в вопросе нагорно-карабахского конфликта отложена в сторону - Церетели

БАКУ /Trend/- Приверженность соблюдению принципов ОБСЕ и международного права была отложена в сторону в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказал президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели , выступая во время третьей встречи председателей парламентов евразийских стран, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ОБСЕ.

Церетели выразил сожаление в связи с тем, что сохраняющаяся напряженность в евразийском регионе ведет к значительным разрывам между странами.

«Конфликты вспыхивают во всех уголках Евразии, однако принципы ОБСЕ и международного права не соблюдаются. Это, по-прежнему, не позволяет нам полностью реализовать свой потенциал»,- сказал он.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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