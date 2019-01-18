В Финляндии пресечена провокация армян против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Координатор Координационного совета азербайджанцев Финляндии и глава азербайджано-турецкой молодежной организации Ульвия Джаббарова и член этой организации Лейли Гусейнова пресекли армянскую провокацию на туристической выставке в Финляндии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

Так, очередная международной туристическая выставка, продолжающаяся в различных странах, 16-20 января проходит в Маткамессу (Финляндия), на которой армянская компания представила азербайджанскую территорию как «Арцах».

Соотечественницы Джаббарова и Гусейнова сообщили организаторам выставки, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана, и привлечение туристов в Карабах, который армянскими участниками выставки был представлен в качестве «Арцаха», является провокацией. На стенд Армении был приглашен административный организатор выставки, которому были предъявлены международные документы о том, что Нагорный Карабаха является территорией Азербайджана. После этого по настоянию соотечественниц и указанию администратора с выставки были убраны карта, на которой Карабах указан в качестве территории Армении, и соответствующие брошюры.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.