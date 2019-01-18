Подготовка населения Армении и Азербайджана к принятию компромиссного решения в процессе мирного урегулирования конфликта давно является недостающим компонентом – экс-сопредседатель МГ

БАКУ /Trend/ - Подготовка населения Армении и Азербайджана к принятию любого компромиссного решения в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта уже давно является недостающим компонентом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом бывший сопредседатель Минской группы от США Керри Кавано написал на своей странице в Twitter, комментируя недавнее заявление, сделанное по итогам встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Париже 16 января.

Британский политолог, старший научный сотрудник Carnegie Europe, специализирующийся на Восточной Европе и Кавказском регионе, Томас де Ваал, в свою очередь, очень позитивно оценил вышеуказанное заявление.

«Внезапно изменилась атмосфера в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Это очень позитивное заявление. Теперь пришло время приступить к работе, привлечь больше заинтересованных сторон, начать дебаты по сложным вопросам в обществе», - написал он в Twitter.

Напомним, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Россия, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Cхофер – США) провели консультации с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Зохрабом Мнацаканяном 16 января в Париже.

Министры обсудили широкий спектр вопросов, связанных с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, и договорились о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру.

Сопредседатели планируют встретиться с лидерами двух стран в ближайшее время.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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