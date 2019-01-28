МИД Азербайджана: Армения должна понять, что решение конфликта полезно для развития всего региона (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Армения должна понять, что решение конфликта полезно для развития всего региона.

Об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала на встрече с итальянскими журналистами в Баку, в которой принял участие и журналист информационного агентства "Agenzia Nova", сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, принятие декларации по урегулированию нагорно-карабахского конфликта во время председательства Италии в ОБСЕ открыло путь к нынешним интенсивным переговорам по решению продолжающегося долгие годы конфликта.

В статье информационного агентства "Agenzia Nova" говорится, что Абдуллаева сказала это, сославшись на совместную декларацию, принятую в Милане, когда проходило заседание Совета министров в рамках завершения председательства Италии в ОБСЕ в декабре прошлого года.

«Азербайджан имеет сложную геостратегическую позицию, что, безусловно, влияет на нашу внешнюю политику», - сказала она.

Абдуллаева рассказала об оккупации в результате конфликта 20 процентов азербайджанских территорий, в том числе Нагорного Карабаха, проблеме проживания вдали от своих исконных земель более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев.

«Наша цель - достичь путем максимального развития страны возвращения наших оккупированных территорий», - отметила глава пресс-службы МИД.

По ее словам, если бы Армения понимала, что в результате освобождения от оккупации азербайджанских территорий весь регион будет еще больше развиваться, то тогда все стратегические инфраструктурные и энергетические проекты на Кавказе стали бы еще более функциональными», - добавила Абдуллаева.

Глава пресс-службы, затронув интенсификацию переговоров между Баку и Арменией в связи с урегулированием нагорно-карабахской проблемы, подчеркнула, что в январе 2019 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в формате «2+3» (Азербайджан и Армения + сопредседатели Минской группы ОБСЕ) и достигнуто соглашение о продолжении переговоров в феврале. Абдуллаева отметила необходимость продолжения обсуждений и что новая встреча станет важной для взаимного понимания позиций.

Пресс-секретарь сказала, что каждая сторона согласна с тем, что формат двусторонних переговоров состоит из двух официальных сторон – Армении и Азербайджана. Позиция Баку в этом вопросе ясна.

«Незаконно созданная в Нагорном Карабахе структура не признается ни одной страной мира, даже самой Арменией. Азербайджан лишь желает, чтобы уважали его территориальную целостность», - добавила глава пресс-службы.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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