Эльмар Мамедъяров: Заявления армянской стороны не оставляют веры в разрешение нагорно-карабахского конфликта мирным путем

5 марта 2019 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда предпринимает шаги для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в то время, как армянская сторона выступает с такими заявлениями, что не остается веры в разрешение конфликта мирным путем.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции в Баку по итогам встречи с министром иностранных дел Словакии и действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком, комментируя недавнее заявление директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна.

"Я попросил господина Лайчака затронуть эти вопросы во время визита в Ереван, чтоб мы тоже знали готовить людей к миру или к разрешению конфликта другим путем", - сказал Мамедъяров.

Министр также отметил, что Мирослав Лайчак настроен достаточно позитивно в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

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