ВС Армении нарушили режим прекращения огня 26 раз за сутки

9 апреля 2019 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Джил и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Гушчу Айрым Газахского района, в селах Гаравелилер, Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Аджарлы, Новрузлу Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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