Глава азербайджанской общины: Армянская пропагандистская машина пытается обмануть весь мир

24 апреля 2019 19:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня армянская пропагандистская машина пытается обмануть весь мир, когда говорит об армянской общине Нагорного Карабаха.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев. Он отметил, что в настоящее время идет работа по укреплению международного авторитета азербайджанской общины.

"Мы, как азербайджанская община Нагорного Карабаха, проводим работу по двум основным направлениям: стараемся более интенсивно работать как в стране, так и на международной арене. Мы разоблачим армянскую ложь. Мы провели встречи с представителями ООН, Минской группы ОБСЕ. После разрешения конфликта мирным путем, мы хотим вернуться на родную землю. Хоть мы и пострадавшая сторона, но готовы жить вместе с армянами после восстановления территориальной целостности Азербайджана. Для повышения авторитета структуры были также проведены встречи с представителями западных и турецких медиа-структур", - сказал глава азербайджанской общины.

По слова Гянджалиева, необходимо активно привлекать к этой работе в социальных сетях молодежь: "Этот процесс может принести плоды в борьбе против армянской пропагандистской машины. Сегодня какой-нибудь видеоролик, аудиозапись пользователя соцсети действуют гораздо эффективнее. Я призываю молодежь делиться своими идеями с нами".

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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