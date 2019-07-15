Провокации компании "Мегафон" против Азербайджана продолжаются

15 июля 2019 21:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Российский мобильный оператор компания "Мегафон" продолжает провокации в отношении территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, несмотря на признание Россией территориальной целостности Азербайджана, "Мегафон" предоставляет коммуникационные услуги карабахским сепаратистам. Компания даже представляла Нагорный Карабах на своем сайте, как независимое государство.

Отметим, что расспространение такого рода информации прибрело широкий размах с назначением руководителя компании армянина по национальности Геворка Вермишяна в ноябре 2018 года .

На обращение одного из наших соотечественников с требованием положить конец этой провокации в "Мегафон" ответили, что "наше государство признает Нагорный Карабах, как отдельное государство. Компания действует в рамках российского законодательства".

В результате совместных усилий министерства иностранных дел Азербайжэана, министерства транспорта, связи и высоких технологий, посольства в России, а также серьезных протестов наших соотечественников, проживающих в этой стране, эта провокационная информация была удалена с сайта компании

По причине создания такими неправомерными действиями информационных угроз и серьезных проблем в вопросах государственной безопасности страны, предусматривается завершение сотрудничества между азербайджанскими операторами мобильной связии компанией "Мегафон".

Напомним, что "Мегафон" активно развивает телекоммуникационные услуги, на территории оккупированного армянскими вооруженными силами азербайджанского региона Нагорный Карабах, и через своего партнера "Карабах Телеком" осуществляет услуги роуминга.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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