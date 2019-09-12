Посол: В вопросе карабахского конфликта Турция поддерживает Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В вопросе карабахского конфликта Турция поддерживает Азербайджан. Армяне, которые убили сотни людей в Ходжалы, обвиняют Турцию в совершении геноцида. Поэтому раскрыть миру правду об этой клевете - одна из главных задач, стоящих перед азербайджанскими и турецкими медиа.

Об этом посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал сказал, выступая на ежегодном заседании Всемирной ассоциации советов печати, проводимом в Баку, сообщает в четверг Trend.

Он подчеркнул, что, связанные общей культурой и историей, Азербайджан и Турция — одна нация, два государства.

Посол добавил что следует гордиться международными проектами, которые реализуют Азербайджан с Турцией, которые полны решимости продолжать этот процесс.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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