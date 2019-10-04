Адвокатская палата Турции поддержит освобождение азербайджанских заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

4 октября 2019 13:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Адвокатская палата Турции поддержит освобождение азербайджанских заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

Об этом президент адвокатской палаты Турции Метин Фейзиоглу сказал, выступая на международной конференции «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности», проходящей в Баку при совместной организационной поддержке Коллегии адвокатов Азербайджана и Германского общества по международному сотрудничеству в рамках юбилейных мероприятий в связи с адвокатской профессией в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend.

Он подчеркнул, что Коллегия адвокатов Азербайджана и Адвокатская палата Турции заявят всему миру об оккупации Арменией азербайджанских земель, несправедливости, с которой столкнулся Азербайджан.

Он отметил, что в ближайшее время в Нахчыване будет проведено совместное заседание правлений двух структур: «К большому сожалению, мировое сообщество продолжает оставаться безмолвным относительно этой оккупации. Главная цель Азербайджана – освободить свои земли от оккупации. И основная задача предстоящего заседания в Нахчыване — направить это послание миру».

Он также добавил, что на заседании примут важные решения по организации обмена опытом.

В заключение он подчеркнул, что Адвокатская палата Турции всегда готова оказать поддержку Коллегии адвокатов Азербайджана, если к ним обратятся по вопросу освобождения граждан Азербайджана Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

Напомним, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело.

Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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