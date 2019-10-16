ВС Армении нарушили режим прекращения огня, используя снайперские винтовки

16 октября 2019 09:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Паравакар Иджеванского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Газахского и Гедабекского районов.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гараханбейли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан открыл пункт управления новой РЛС ВВС (ФОТО)
Политика 15 октября 17:46
ВС Армении нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы
Нагорно-карабахский конфликт 15 октября 09:33
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 14 октября 09:32
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 13 октября 09:44
Слова Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана ставят новые задачи перед армией – министр
Нагорно-карабахский конфликт 12 октября 13:17
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 12 октября 09:44
Лента новостей
Туркменистан и Иран провели деловые переговоры
Туркменистан 09:52
Какие страны являются наиболее популярными направлениями для трудовых мигрантов из Турции?
Турция 09:51
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 09:48
Усиление политической интеграции между тюркоязычными государствами имеет очень важное значение - политолог
Политика 09:40
Официальный курс маната к мировым валютам на 16 октября
Финансы 09:40
РЖД планируют электрифицировать "Узбекские железные дороги"
Бизнес 09:40
Спрос на облигации минфина Азербайджана превысил предложение более чем в три раза
Финансы 09:32
Gulf Drilling Azerbaijan о планах по бурению до конца года
Энергетика 09:28
Туркменистан утвердил свой состав делового совета с Республикой Корея
Туркменистан 09:27