На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг

12 ноября 2019 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 13 ноября 2019 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.
Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель Анжей Каспршик, его полевые помощники Огнйен Йович и Геннадий Петрика.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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