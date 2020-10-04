Минобороны: Азербайджанские села подвергаются ракетным и артиллерийским обстрелам

БАКУ /Trend/ - Территория Физулинского района Азербайджана подвергается ракетному обстрелу с территории Армении, а села Агдамского и Тертерского районов - артиллерийскому обстрелу с оккупированных территорий Азербайджана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.