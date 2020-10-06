Пресс-секретарь генсека ООН обеспокоен расширением территории ведения боевых действий в рамках нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дужаррик серьезно обеспокоен сообщениями о расширении территории ведения боевых действий в рамках нагорно-карабахского конфликта, в том числе обстрелом населенных пунктов, сообщает Trend со ссылкой на ООН.

«Генеральный секретарь осуждает продолжающуюся эскалацию насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта, несмотря на неоднократные призывы международного сообщества немедленно прекратить боевые действия. Он серьезно обеспокоен сообщениями о расширении территории ведения боевых действий, в том числе обстрелом населенных пунктов. Он напоминает всем сторонам об их обязательствах по защите гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом», - говорится в заявлении.

«Генеральный секретарь еще раз подчеркивает, что у конфликта нет военного решения и настоятельно призывает стороны немедленно прекратить все боевые действия. Он призывает всех соответствующих региональных и международных игроков активно использовать свое влияние для достижения безотлагательного прекращения боевых действий и возвращения к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении.

(Автор: Наргиз Садыхова)