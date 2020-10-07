Удины вместе с Азербайджаном в деле борьбы за освобождение Карабаха от оккупации (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Самый древний христианский народ Кавказа албаны-удины поддерживают Азербайджан в освобождении земель страны от армянской оккупации.
Об этом председатель Волгоградской областной общественной организации удин «Нидж» Ричард Данакари сказал в беседе с директором Экспертного совета Baku Network, доктором философии Эльханом Алескеровым.
Данакари отметил, что албано-удинская христианская община Азербайджана также приняла специальное обращение к международному сообществу в связи с конфликтом, в котором содержится призыв к выводу армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.
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