Провокации бесполезны - Азербайджан вернет оккупированные территории и принудит Армению к миру

Нагорно-карабахский конфликт 8 октября 2020 17:13 (UTC+04:00)
Провокации бесполезны - Азербайджан вернет оккупированные территории и принудит Армению к миру

БАКУ/Trend/ - Провокации уже ни к чему не приведут, Азербайджан вернет оккупированные территории и принудит Армению к миру.

Как сообщает Trend в четверг, об этом на своей странице в Facebook написал выпускник МГИМО Орхан Акберов.

«Когда мне мои друзья прислали ссылку на пост про ситуацию вокруг Карабаха на Facebook-странице декана факультета Управления и Политики МГИМО МИД РФ Генри Сардаряна я долго пытался открыть страницу. Никак не получалось и, честно говоря, меня это слегка удивило. Не потому, что он изложив свою точку зрения про ситуацию в регионе Южного Кавказа, а потому что я не смог зайти в его страницу. Причина оказалась самой простой, я был заблокирован. И сразу вспомнилась политика Армении на протяжении последних 26 лет. Решил ответить на своей странице знакомому выпускнику МГИМО, которого знаю не очень хорошо, но с котором на мероприятиях мы довольно часто пересекались.

https://www.facebook.com/2068270633420715/posts/2753178228263282/

https://www.facebook.com/2068270633420715/posts/2751176571796781/

Генри!

Что такое международное право ты конечно же знаешь, только вот жаль, что очень редко говоришь о нем, в частности, когда речь идет о армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Международное право - это например, когда Совет Безопасности ООН принимает 4 резолюции о немедленном прекращении оккупации азербайджанских территорий Республикой Армения и о безоговорочном выводе войск с азербайджанских земель. Это, например, когда при военных действиях необходимо предоставить гуманитарный коридор, возможность мирному населению покинут зону военных действий, как это делает сегодня Азербайджан по отношению к армянскому населению, а не поджидать мирных людей, женщин с детьми и пожилых в конце коридора, чтоб устроить резню, а потом хвастатьпроделанной “работой”, горделиво рассказывая эту историю . Я уверен ты сразу понял о чем идет речь. Когда пишешь про какой-то “геноцид” русских, армян, молокан и других христиан да и плюс про уничтожение любого христианского наследия в регионе, просто дай поиск в интернете на эту тему. И ты легко увидишь что Азербайджан многонациональная и мультикультуральная страна и что в Азербайджане до сих пор живут более 30 тысяч этнических армян, что молокане пользуются всеми благами и государственной поддержкой в селе Ивановка Исмаиллинского района, что русские у нас живут комфортнее чем где либо вообще, и что все церкви получают государственную поддержку, занимаются своей деятельностью по всем канонам своей веры и религии. Ну про Армянскую церковь в центре Баку думаю ты и так знаешь. Что на счет Армении? Все правильно, Армения официально моноэтническая страна. Почему? Да потому что слишком любит Армения «наводить порядок» путем этнической чистки. Пишешь, что Турция является прямым спонсором международного терроризма, что прекрасный человек, Посол России в Турции А. Г. Карлова убил террорист. Так изволь отметить, что Турция сама и объявила убийцу Господина Посла террористом. В этом и вся разница, Генри. Помнишь в 2016-ом году был открыт памятник высотой 5,7 метров, причем бронзовый и причем с участием аж самого президента Армении Сержа Саркисяна? Напомни пожалуйста кому был возведен этот памятник? Да ты прав, Нжде Гарегину. Кем он являлся? Правильно, террористом-нацистом и союзником третьего рейха. Если тема открылась о международном терроризме коротко напомню, что только за 5 лет начиная с 1885-го года по 1890-й год армянскими нацистами были созданы 3 террористических организаций Арменакан, Гнчак и Дашнакцутюн. Эти террористические организации организовали десятки покушений на турецких дипломатов и на мирных людей. Помнишь историю как в 1983 году во Франции в Париже в аэропорту Орли, очередная террористическая организация созданная в 1975-ом году АСАЛА организовала террористический акт возле касс Турецких Авиалиний, после которого погибли 8 невинных людей и были ранены 55 человек? Кстати, если не помнишь, напомню, что этот теракт организовал Монте Мелконян. Да, правильно, тот Монте, который в 1990-ом году приехал в Армению и лично участвовал в оккупации Азербайджанских территорий и в осуществлении Ходжалинского Геноцида в 1992 году. Запиши эту цифру куда-нибудь – 613. 613 невинных людей, 103 ребёнка, 106 женщин были зверски убиты при Ходжалинском Геноциде. Кстати, один из организаторов Ходжалинского Геноцида позже возглавил Армению. О его террористической деятельности с гордостью пишет его брат, который выпустил книгу в 2005-ом году под названием “Путь моего брата”. Если не читал, то советую прочитать. Будешь читать с гордостью или стыдом это уже вопрос твоего внутреннего мира и совести. Так что легенды про сирийских боевиков воюющих на стороне Азербайджана даже по логическим соображениям не складываются. А вот для армянской стороны это прям историческая возможность вернуться к своим террористическим истокам.

Ты можешь это не произносить в слух, но ты прекрасно понимаешь, что Армения является оккупантом. Как МГИМОшник ты прекрасно осознаешь тот факт, что международное право на стороне Азербайджана. И ты прекрасно понимаешь, что провокации уже ни к чему и что Азербайджан вернет оккупированные территории и заставит Армению к миру. Ты прекрасно понимаешь позицию России не вмешиваться в данный конфликт, что является самым правильным. Ты можешь сам поехать в Армению и сражаться за свою “правду”, но российские военные не обязаны умирать ради фантастически-абсурдных территориальных амбиций Армянского народа. Сидеть в Москве в достатке и призывать кого-то за кого-то умирать это конечно удобно, но хватит уже дезинформировать Российское общество и пытаться вовлечь Русский народ в свои несправедливые и лживые игры.

Запомни раз и навсегда. Мы народ добрый и мирный. Предполагаю ты уже слышал про некую Азниф Багдасарян. Да, официально пленная, а фактически наша гостья, которая не прибывает в Баку в наручниках а сидит за столом как человек. Кстати, она же говорит, что Азербайджанский кутаб и Бакинская пахлава очень вкусная. И маленькая деталь. Самовар, с которого она пила чай был на столе перед ней, а не завязанный к её спине как это делали армянские солдаты с азербайджанскими пленными.

Помню в мае 2019-го года, когда летели на Форум Выпускников МГИМО в Ташкент, ты сказал, что боишься летать. Я тебе рассказал о том, как безопасно летать в самолетах. Когда мы приземлились ты сказал, что когда начиналась турбулентная зона ты смотрел на меня, когда видел, что я спокоен то понимал что все хорошо. Генри, я спокоен. Спокоен потому, что все хорошо. Все хорошо у Азербайджана и МОЖЕТ БЫТЬ хорошо у Армении. Просто откройте глаза и посмотрите истине в глаза и освободите оккупированные земли. Я чувствую, что в регионе скоро будет мир. Спокоен потому, что я очень сильно верю своему Президенту. Президент, который любит свою страну и свой народ и все делает ради справедливости и мира в регионе. Спокоен, потому что я знаю своих братьев, которые служат в нашей армии.

Кстати, как выпускник моего любимого МГИМО скоро я приглашу тебя в Шушу пить чай, или же вкусное вино из местных сортов Азербайджанского винограда, под самым красивым флагом в мире, флагом Азербайджана. Как гость безопасность мы тебе гарантируем. До скорой встречи в Шуше!» - написал он.

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