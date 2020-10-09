Власти России воспрепятствуют массовому привлечению армянских боевиков из РФ в зону карабахского конфликта - Олег Кузнецов на площадке Baku Network

БАКУ /Trend/ - В Баку с участием директора Экспертного совета Baku Network, доктора философии Эльхана Алескерова и российского историка и политического аналитика Олега Кузнецова состоялось обсуждение последних событий в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает в пятницу Trend.

Как отметил Кузнецов, азербайджанская армия на голову превосходит армянскую армию.

«Азербайджан сейчас берет вверх над Арменией за счет наличия высокоточного оружия, за счет умелого использования БПЛА (беспилотников) и других технических средств военно-воздушных сил, за счет превосходства в технической разведке, и, возможно, за счет морального духа солдат. Уже начиная с одиннадцатого-двенадцатого дня боевых действий заметными стали логистические проблемы, со снабжением и проблемы тылового обеспечения армянской армии, которая не справляется с доставкой боеприпасов, ни с эвакуацией раненых, ни с обеспечением частей переднего края достаточным количеством продовольствия, питьевой воды, и вообще какой-либо амуницией, т.е. в целом с системой снабжения. В данном случае, как я думаю, по мере дальнейшего продолжения боевых действий система тылового обеспечения Армении будет ухудшаться день ото дня. И поскольку господство в воздухе и применение высокоточного оружия Азербайджаном и уничтожения в результате этого транспортных колон и колон снабжения ВС Армении продолжится, эта проблема в самом ближайшем будущем обострится еще больше, и я думаю, что на третью неделю боев это станет серьёзной головной болью для армянской армии, а отсутствие достаточного снабжения может сыграть свою решающую роль, когда на передовой, в принципе боеспособные подразделения без продовольствия, воды и достаточного количества боеприпасов, для того чтобы сохранить личный состав просто будут вынуждены отступать, не имея возможности удерживать позиции», - сказал эксперт.

Относительно применения оперативно-тактической ракеты "Точка-У" ВС Армении, как отметил КУзнецов, она несет очень мощный заряд: «Это действительно варварское оружие, если оно применяется в отношении к гражданскому населению. Это является военным преступлением и вне всякого сомнения это нарушение правил введения войны, Женевских конвенций, вообще нарушение международного гуманитарного права»

Эксперт также коснулся вопроса вовлечения Арменией граждан других стран армянского происхождения, в том числе террористов, в боевые действия в Нагорном Карабахе.

«Тенденция задействования боевиков из числа представителей армянской диаспоры в иностранных государствах всегда присутствовала в истории войны за Карабах с армянской стороны. С самого начала пополнение армянской армии за счет представителей диаспоры всегда было плановым мероприятием», - сказал он.

Кузнецов отметил, что недаром на территории Карабаха были созданы учебно-тренировочные лагеря для этих людей, где они изучали не только оружие, но и театр военных действий.

«Нет ничего удивительно в том, если 2-3 тысячи представителей армянской диаспоры окажутся в Карабахе с армянской стороны. Руководителям армянских диаспор по регионам России со стороны официальных властей РФ было строго сказано, что они несут персональную ответственность за каждого армянина в своем регионе, который поедет в зону нагорно-карабахского конфликта. Если российские армяне поедут на помощь, то РФ вынуждена будет вмещаться в конфликт, чтобы уничтожить этих наемников для того, чтобы они не вернулись на территорию РФ. Поэтому в массовом порядке наемники из России в Нагорный Карабах привлекаться не будут. Российские спецслужбы и органы внутренних дел эту ситуацию контролируют очень жёстко», - сказал он.