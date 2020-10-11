Брайза: Нападение ВС Армении на Гянджу является нарушением международного права

БАКУ /Trend/ - Нападение ВС Армении на азербайджанский город Гянджа является нарушением международного права.

Об этом сказал Trend в воскресенье экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

«Я осуждаю убийство ни в чем не повинных мирных жителей в Гяндже. Такие нападения являются нарушением международного права», - сказал он.

11 октября примерно в 02:00 армянскими вооруженными силами массированному обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны боевых действий второй по величине город Азербайджана Гянджа. В результате ракетного​ обстрела многоквартирного здания в центре города погибли 7 мирных жителей, в том числе 3 женщины, ещё 34 человека​ получили ранения. Среди раненых 16 женщин и 6 детей. В результате ракетного обстрела города более 10 многоквартирным зданиям и более 100​ объектам различного назначения​ был нанесен значительный ущерб.

Сотрудниками прокуратуры проводятся необходимые оперативно-следственные действия для установления перечня пострадавших лиц и объектов гражданской инфраструктуры, которым был нанесен ущерб.

(Автор: Ляман Зейналова)

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