В Нюрнберге прошла акция против армянского теракта в Гяндже

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община в Нюрнберге (Германия), провела митинг-шествие против оккупационной политики Армении и безжалостного теракта в Гяндже, в поддержку независимого Азербайджанского государства, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

В акции участвовали соотечественники, приехавшие из различных регионов Германии, и представители диаспорских организаций Турции. Участники акции двигались вдоль центральных улиц города, скандируя лозунги на немецком и английском языках "Карабах - это Азербайджан!", "Остановите армянский террор!", "Азербайджан-Турция" и др.

Выступившие на митинге решительно осудили ракетный обстрел Гянджи ночью 11 октября армянской армией. Было отмечено, что этот теракт, приведший к гибели 9 и ранению 34 человек, серьезному ущербу многочисленных гражданских объектов, является грубым нарушением гуманитарного режима прекращения огня и Женевских конвенций 1949 года.

Участники акции подчеркнули, что теракт в Гяндже не останется безнаказанным, вся Европа узнает о терроре и провокациях Армении.

(Текст: Кямаля Сеидова.)