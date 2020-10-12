БАКУ /Trend/ - Совет ЕС обсудил текущую ситуацию в рамках нагорно-карабахского конфликта в ходе заседания 12 октября.

Об этом, как передаёт в понедельник Trend, сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе пресс конференции, проведённой по итогам заседания.

"В ходе заседания были обсуждены конкретные методы оказания помощи по соблюдению прекращения огня, договорённость о котором была достигнута 10 октября. Мы напомнили значение соблюдения прекращения огня. Также было подчеркнуто, что все региональные игроки должны способствовать прекращению вооруженного конфликта и его деэскалации", - сказал он.