Совет ЕС обсудил текущую ситуацию в рамках нагорно-карабахского конфликта
БАКУ /Trend/ - Совет ЕС обсудил текущую ситуацию в рамках нагорно-карабахского конфликта в ходе заседания 12 октября.
Об этом, как передаёт в понедельник Trend, сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе пресс конференции, проведённой по итогам заседания.
"В ходе заседания были обсуждены конкретные методы оказания помощи по соблюдению прекращения огня, договорённость о котором была достигнута 10 октября. Мы напомнили значение соблюдения прекращения огня. Также было подчеркнуто, что все региональные игроки должны способствовать прекращению вооруженного конфликта и его деэскалации", - сказал он.
Генеральный секретарь Энергетической Хартии выступил с заявлением об энергобезопасности на Южном Кавказе
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев выступил с видеообращением на церемонии открытия 71-го виртуального Международного конгресса астронавтики
Генеральный секретарь Энергетической Хартии выступил с заявлением об энергобезопасности на Южном Кавказе
Армения берет на прицел энергетическую инфраструктуру – руководители дипкорпусов в Мингячевире (ФОТО)
Флаг Азербайджана будет гордо развеваться над всем Карабахом, как мугам во всем мире – всемирно известный ханенде Алим Гасымов
Обстрелы Гянджи со стороны Армении это абсолютно аморально и нарушает все законы и понятия человечества - Лев Спивак
Зарубежные дипломаты воочию увидели военные преступления, совершенные ВС Армении в Гяндже - помощник Президента Азербайджана
Пострадавший от ракетного обстрела житель Гянджи: Армении никогда не удастся посеять панику в азербайджанском народе
Доставка оружия в Армению гражданскими самолетами противоречит правилам международной гражданской авиации - депутат
Нельзя останавливаться, только вперед до полной победы над армянскими фашистами – народный артист Мубариз Тагиев
В отношении автора проекта WarGonzo возбуждено уголовное дело в связи с экстремистскими призывами против Азербайджана
Азербайджанские НПО направили обращение международным организациям в связи с ракетным обстрелом Гянджи
Русские в соцсетях: Армяне будут кайфовать, портить наших девочек, "бабло срубать", а мы за них кровь проливать?