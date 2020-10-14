Армения начала привлекать детей к боевым действиям в Карабахе (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армянские власти, потеряв после двух недель боевых действий в Карабахе значительную часть живой силы, начали привлекать к военным действиям детей, сообщает Trend в среду со ссылкой на российские СМИ.

Видеофакты об этом распространены на телеграм-каналах.

Так, на видео запечатлены кадры из Ханкенди, где проходят занятия, закамуфлированные под школьный урок военной подготовки. Обучение проходит под контролем военных в камуфляжной форме.

Отметим, что это не впервые, когда Ереван привлекает детей к военным действиям. В сети можно найти большое количество фактов о наличии такой практики в период первой Карабахской войны в 90-е годы прошлого века.

По данным зарубежных спецслужб, в высокогорных районах Карабаха и Армении созданы несколько детских лагерей армянских террористов, где подростки проходят «психологическую промывку» для последующего участие в войне.

Отметим, что набор или вербовка детей в состав национальных вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых действиях являются военным преступлением в соответствии с международным правом.